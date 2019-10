VIDEO. Un hombre ataca con un cuchillo al ministro de Seguridad indonesio

Un hombre hirió con un cuchillo este jueves al ministro indonesio de Seguridad, Wiranto, y a un agente policial en el oeste de la isla de Java, en un ataque cuyo agresor está ligado al radicalismo islámico, indicaron fuentes policiales.

Wiranto, de 72 años y que como muchos indonesios utiliza un solo nombre, y el agente fueron llevados al hospital público del distrito de Pandeglang, en la provincia de Banten, indicó a Efe el portavoz de la Policía Nacional, Dedi Prasetyo.

El político fue herido en el abdomen, aunque su condición es estable, mientras que el policía sufrió lesiones en la espalda.

El atacante y su esposa fueron arrestados y la policía sospecha que la pareja podría estar “influida al radicalismo del Estado Islámico”, aunque todavía investiga el suceso.

Imágenes en las redes sociales muestran la agresión en el momento en el que el ministro descendía del vehículo oficial durante la inauguración de una universidad y como, tras una breve conmoción, el detenido es reducido por varios de las personas que rodeaban al político y exgeneral del Ejército.

The moment Indonesia’s chief security minister Wiranto falls to the ground after being stabbed in a brazen attack https://t.co/nHQg7U7NVw pic.twitter.com/cUwT8JrWhG

— CNA (@ChannelNewsAsia) October 10, 2019