Video: Tras casi 30 años biólogos redescubrieron una rana que se creía extinta en la Sierra Nevada

Meet the stunning Starry Night Harlequin Toad, a species once lost to science, but now documented thanks to the incredible Arhuaco people of the Sogrome community in Colombia!

December 12, 2019