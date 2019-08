VIDEO: Taylor Swift se emborrachó y los memes que dejó están revolucionando Internet

La cantante Taylor Swift se los tomó todos en la celebración de sus nominaciones en los MTV VMA’s y todo quedó registrado en video, que obviamente Internet aprovechó para sacarle todo el jugo que fuera posible.

A Taylor no le perdonan nada y aunque ella a veces quiera parecer como cualquier mortal, no lo va a lograr, pues los ojos del mundo siempre estarán encima de ella, como en esta ocasión en la que quiso celebrar sus nominaciones a los premios en los que alguna vez Kanye West le hizo la peor ofensa de su vida.

Swift se reunión con parte de su “squad” y después de muchos cocteles decidió cantar y bailar su canción “You need to calm down” mientras su amiga Laverne Cox hacia un videoselfie. Los movimientos alterados de Taylor y su juego de manos sirvió para incentivar la creatividad de los cibernautas y estos fueron los memes que quedaron de tan divertida borrachera.

the 4 differente types of drunk people by @taylorswift13 #drunktaylor… I live for this pic.twitter.com/bAH8LNn1w0 — Rui, menos (@Rui_Amaral2000) August 11, 2019

Drunk Taylor is my mood 24/7 #drunktaylor pic.twitter.com/1PrxyJJ4gD — 💗 j a s 💗 (@jasleenlovestay) August 11, 2019

If this is the way 2019 is going to end, I am so okay with it. #DrunkTaylor https://t.co/1oTIdHliuA — Katie Patterson (@xkatiepatterson) August 11, 2019

When someone wakes me up from a nap #DrunkTaylor pic.twitter.com/bl9ybD3qkd — Sav (Wants to Hug Taylor) 🦋🏹 (@SavLovesSwift) August 11, 2019

Get you a girl that can do IT ALL #drunktaylor pic.twitter.com/ElOUm36C53 — thereallizzyy (@lizzy_ruffnerr) August 11, 2019

#drunktaylor is my spirit animal. Like this speaks to my soul pic.twitter.com/AyMkhPcqCd — Mairead Clancy (@taysflutterby) August 11, 2019