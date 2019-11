Video: Sujeto simuló un robo para intentar asesinar a una vendedora con un disparo a quemarropa

ASSALTO OU CRIME PREMEDITADO? – Renata Ranyelle Almeida, 23, está internada em estado grave na UTI do Hospital Tarcísio Maia, em #Mossoró/RN, após levar um tiro no rosto em um suposto #assalto no último dia (23). A família suspeita de ex-namorado inconformado pelo fim do namoro. pic.twitter.com/CUbcEGSsyt

— Explora Digital (@digital_explora) November 26, 2019