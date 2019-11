VIDEO: ¡SE VA! Una de las Kardashian se retira del reality que las hizo famosas

El reality ‘Keeping Up With The Kardashians‘ tendrá una baja importante en su próxima temporada y la misma implicada explicó por qué se retira del programa.

Desde 2007 las cámaras de E Entertainment Television han seguido desde su intimidad a la familia Kardashian, pero este año las puertas de una de las integrantes de este clan cerrará sus puertas y no dejará que graben más su vida ni la de sis hijos. Se trata de la mayor de las hermanas, Kourtney, quien anunció en una entrevista a Entertainment Tonight que aparecerá en el reality hasta la temporada 18, que están grabando en este momento.

La razón es totalmente entendible: sus tres hijos Mason, Penelope y Reign, fruto de su matrimonio con Scott Disick. “Decidí pasar más tiempo como madre y poner más de mi energía ahí”, declaró Kourtney.