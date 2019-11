VIDEO: ¿Se parecen? A Claudia Morales la confundieron con Claudia Palacios y no le cayó nada bien

La periodista Claudia Morales vivió una situación incómoda mientras era presentada por Santiago Rivas en el evento Circulart de Medellín y fue confundida por la también periodista Claudia Palacios.

Esta ‘metida de pata’ de Rivas no pasó desapercibida en redes sociales, tanto así que el mismo presentador se disculpó con la comunicadora y le pidió ayuda a los seguidores de Twitter para lograr que lo disculparan.

“Mi tarea es presentar a Claudia Morales. Breve: nos vemos en todos estos eventos; la retuiteo casi a diario; ya me sé su biografía. Me paro en la tarima y digo “Claudia PALACIOS”. No tengo perdón. Vine a hacer drama, porque sigo sudando de la vergüenza”, posteó el presentador sobre el error.

Tras este error en el apellido, la periodista en medio de tono de broma trató de ‘tarado’ al presentador y dijo que no lo perdonaría, por lo que Rivas optó por promover un hashtag #ClaudiaPerdonaARivas, para que sus seguidores lo apoyaran.

Este es el video del ‘garrafal’ error del presentador: