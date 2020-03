VIDEO: ¡SE EMBORRACHÓ! Yina Calderón aclaró por qué estaba “tirada” en plena calle en Medellín

La empresaria Yina Calderón dio la cara y a través de un video publicado por ‘La Red’ admitió que estaba borracha cuando la grabaron sentada (casi tirada) en una acera en Medellín.

Las imágenes de Yina en un estado muy lamentable se dieron a conocer en el perfil de Instagram del programa de Caracol. Allí todos empezaron a indagar sobre el estado de salud de la exprotagonista de novela, pues se veía muy afectada, sin embargo, muchos usuarios se la pillaron y atinaron a decir que su borrachera era monumental.

Pues tal como ellos dijeron, la misma Yina reconoció que se los había tomado todos y como cualquier ser humano, la “pateó el sereno” luego de irse de remate en la capital antioqueña. “Ustedes saben que yo soy superrelajada. A mí no me importa sentarme en el andén, hablar mierda, reírme… Me pateó el trago ahí; no pensé que me estuvieran grabando”, señaló Calderón desde Panamá, donde está disfrutando de unas calurosas vacaciones.