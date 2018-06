VIDEO: Sara Uribe aclara rumores y se defiende del ‘amarillismo’

La presentadora y modelo paisa, Sara Uribe regresó hace poco al país tras haber pasado vacaciones en el continente asiático junto a su novio, el futbolista Fredy Guarín.

Ahora, Uribe se vio en la obligación no solo de defenderse de los “medios amarillistas”, si no de aclarar rumores.

“Han querido acabarme, derrumbarme, atacarme. Muchas veces rogué, supliqué a presidentes de canales que no lo hicieran. Les imploré que no acabaran con mi imagen, que no generaran tanto daño, que mi familia sufriría y quienes rodeaban la situación también. Tuve miedo de que mi empresa se viniera al piso y que las mujeres que trabajan conmigo se vieran afectadas”, dijo Sara.

Además desmintió referirse a ‘Lo sé todo’ y antes, agradeció al programa por la oportunidad.