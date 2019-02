VIDEO: Por usar escote, el papá de Belinda la regaña y se indigna

Por medio de las redes sociales, la cantante y actriz mexicana Belinda, compartió la discusión que tuvo con su papá porque ella llevaba un escote pronunciado.

Belinda lucía un blazer cerrado pero no llevaba ropa interior, cosa que a Ignacio Peregrín le pareció poco acertado.

“Cómo que no llevo ni sostén”, preguntó la artista a su papá, quien respondió: “No llevas, van a pensar que soy un padre consentidor (alcahueta)”.

Además agregó: “No te había visto yo una cosa así”, y ella se defendió: “Pero si no se ve nada”, a lo que Ignacio refutó: “Porque no llevas sostén, es invisible […] Si yo llego a saber esto, no vengo”.