VIDEO: Petro rectificó las aseveraciones en contra de Uribe, tal y como se lo ordenó la justicia

En entrevista a la W, el senador Gustavo Petro cumplió con la orden dictada por la jueza María Isabel Ferrer, quien le indicó que debía rectificar las afirmaciones que hizo el pasado 24 de agosto en contra del también senador Álvaro Uribe Vélez.

Petro primero aclaró que la jueza no le ordenó retractarse sino rectificar sus aseveraciones: “No me ordenó retractarme, me ordenó rectificarme…según la RAE rectificar es: procurar reducir a la conveniente exactitud y certeza los dichos o hechos que se le atribuyen”, dijó.

En primera instancia el senador se ratificó sobre lo que dijo de la reforma laboral de Uribe: “Me ratifico: la reforma laboral de Uribe condujo a condiciones de esclavitud e indignidad a millones de trabajadores en Colombia”.

En segundo momento afirmó que no puede cumplir con la orden de cambiar una palabra de un post que retuiteó: “yo simplemente reproduje un trino que comentaba un artículo de prensa del General Montoya sobre la JEP”, sostuvo Petro, quien además aclaró que ‘tecnológicamente’ no puede hacer eso.

“El 32% de las convivir fundadas por Álvaro Uribe cometieron delitos de Lesa Humanidad” y por lo anterior concluyó “en mi íntima convicción creo que el expresidente Uribe Vélez tiene indicios que ameritan investigación judicial por delitos de lesa humanidad y paramilitarismo”, fueron las palabras de Petro refiriéndose a la acusación contra Uribe sobre los delitos de lesa humanidad.

También agregó que “hay indicios muy serios que meritan de la investigación judicial por los nexos del senador Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo y yo en mi íntima convicción pienso que es así”.

Por su parte, Vicky Dávila manifestó que con la tutela “de alguna manera se cercena el amparo constitucional que tenemos de las libertades fundamentales de los medios de comunicación, de alguna manera se afecta la libertad de información, la libertad de prensa, la función del periodista”.

Finalmente, la periodista aclaró que acataba pero no estaban de acuerdo con la orden dictada por Ferrer.