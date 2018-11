VIDEO: Paulina Rubio terminó abucheada en concierto por exponer su postura política

El pasado 17 de noviembre, en pleno concierto la cantante mexicana Paulina Rubio, gritó eufóricamente una expresión que dejó al descubierto su postura política en Estados Unidos, a su público no le gustó ni 5 y no dudaron en abuchearla.

“¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los que mandan! ¡Donald Trump, we like you (Donald Trump, nos gustas)!”, así dijo la cantante durante el show ‘Las que mandan’ organizado por la cadena Univisión, con artistas como Thalia, Natti Natasha, Yuridia entre otras.