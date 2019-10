VIDEO: Pareja de participantes de “Guerreros” serán sancionados por acto “COCHINO” en pleno set

Se trata de ‘Cuca’ Caicedo y Marlon Solórzano, participantes del reality del Canal Uno ‘Guerreros’, quienes protagonizaron un bochornoso evento que les valdrá una sanción dentro del concurso.

En el capítulo del lunes Cristina Hurtado y José Narváez, muy serios, anunciaron que había unas imágenes de una cámara de seguridad que iban a mostrar un acto “lamentable y grave”. El video muestra cuando ‘Cuca’ se mete detrás de una placa gigante con un balde que se usa para los juegos de este concurso y orina en él, todo ayudada por su novio Marlon.

El video se corta cuando los presentadores van a mencionar las medidas que se tomarán sobre el caso, sin embargo, en la descripción de la publicación que hicieron sobre el tema en Instagram relataron qué sucederá con los participantes. “‘Cuca’ y Marlon serán sancionados por un cochino acto que nadie se imaginó. Este martes se conocerá qué sanción recibirán por haberse metido en una esquina del set y quedar en evidencia por una cámara de seguridad”, dice el post.

En los comentarios de este video en el perfil oficial de ‘Guerreros’ se lee a varios usuarios descontentos con este contenido y con la decisión de la producción, pues no están de acuerdo con que se sancione a ‘Cuca’ por su acción, que fue indecorosa, pero se habría debido a que no le dieron permiso para ir al baño y una necesidad fisiológica debe suplirse. También alegan que este tema no debió mostrarse al público por respeto a los participantes.