VIDEO: ¡Noticias Uno sale del aire en 2020!

Las directivas de la productora que realiza Noticias Uno confirmaron la novedad sobre la emisión del informativo, uno de los más premiados e independientes del país.

Antes de terminar la emisión del pasado domingo 1 de septiembre, la presentadora Mábel Lara anunció la salida del aire de Noticias Uno y junto a Jorge Acosta, gerente de NTC (productora que realiza Noticias Uno). “En el mundo la TV abierta está enfrentando unos retos inmensos y Colombia no es la excepción. en reunión de la semana pasada los accionistas mayoritarios de la concesionaria, Hemisphere Media, tomaron la determinación de concentrar su operación de noticias de lunes a viernes y suspender la emisión de noticias los fines de semana a partir de 2020”, aseguró Acosta.

También afirmó que ellos no están de acuerdo con al decisión pero la van a acatar y ante la pregunta de Mábel sobre si vivirá el noticiero en otras plataformas afirmó que: “estamos trabajando en ello. Y obviamente no vamos a cesar en buscar alternativas que le permitan a Colombia recibir información seria y juiciosa de gente que ha producido el mejor noticiero del país, el más premiado y por su puesto necesitamos de ustedes, nuestra audiencia, para que esta voz no se apague”.

Por el momento no hay fecha de la emisión final de Noticias Uno y tampoco a dónde irá su equipo de trabajo.