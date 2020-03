VIDEO: North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, debuta como rapera en el desfile de su padre en la Paris Fashion Week

La pequeña North West Kardashian, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, fue el show central del desfile del rapero en la Paris Fashion week.

Tal como lo hizo la hija de Jennifer López (Emme) en el pasado Super Bowl, la primogénita de Kim y Kanye hizo su debut musical en una de las plataformas más importantes del mundo de la moda, la Semana de la Moda de París.

El escenario fue la pasarela donde desfilaron los nuevos diseños de Yeezy, donde Kanye mostró su nueva línea de zapatillas deportivas. Mientras estos posaban para los lentes de los asistentes, North se desenvolvía con toda la naturalidad del caso en la tarima, al punto de sacarle una sonrisa al parco y malumorado West.

Tres de las asistentes que más alabaron la presentación de North fue su madre Kim, su tía Kourtney y su prima hermana Penélope.

North sings to close out the Yeezy Season 8 show #ParisFashionWeek 🎤pic.twitter.com/J7eVh6Psi2

— Complex Style (@ComplexStyle) March 2, 2020