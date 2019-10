Una oración musical interpretó el cantante Jessi Uribe para una joven madre y su hijo durante un concierto local.

“Dios me envió este angelito para que orara por él”, dijo el artista en un post de la red social Instagram.

Luego explicó que: “Porque no importa el lugar ni la situación cuando sientes la presencia de Dios el habla por ti y eso fue lo que me pasó anoche. Sentí su presencia. Dios me envío a este angelito para que orara por él y lo ayudara, no solo yo, todos ustedes los que me siguen sé que tienen un corazón hermoso y me ayudarán a darle una mejor calidad de vida a Santiaguito”.