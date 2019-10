Video: “No soy uribista” y “Petro es mala onda”: Tino Asprilla habló seriamente de su pensamiento político

Faustino el ‘Tino’ Asprilla estuvo en el ojo del huracán la semana pasada, luego de salir en defensa del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, y muchas personas lo apoyaron, mientras que otros lo atacaron, en especial el también senador Gustavo Petro, que tuvo un choque de comentarios con el exfutbolista, algo que lo indispuso y por eso, salió a hablar de su pensamiento político.

A través de la W Radio, en entrevista con Vicky Dávila, el Tino afirmó que no es uribista, y que de hecho, no tiene una afinidad política definida, pues el tema nunca le ha llamado la atención, sin embargo, apoyó al exmandatario porque “el doctor Álvaro Uribe me cae bien y es de las personas que considero amigos. Quise darle apoyo en un momento complicado de su vida”.

También expresó que para él, Uribe ayudó al país, que estaba complicado, y que a pesar de sus errores, el trató de ayudarlo: “él tuvo sus errores, para mí tuvo más virtudes que errores, yo simplemente lo apoyé en un momento difícil, cada quien que opine”, indicó en su momento.

Por su parte, mostró su inconformismo por la cantidad de mensajes negativos que recibió, y aseguró que provinieron de “personas cobardes que no son capaces de decir las cosas de frente (…) gracias a Dios se inventaron las redes sociales para que descarguen su frustración”.

Por último, Asprilla aprovechó para hablar de Gustavo Petro, y aseguró que es una persona “mala onda”, pues considera que no debería “usar mi color para atacar a otra persona”.

Esta es la entrevista completa: