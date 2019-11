VIDEO: ¡No coma cuento! En la U de A no mataron a nadie, ni saquearon la biblioteca, acá le contamos lo que pasó

La Universidad de Antioquia aclaró las situaciones que se presentaron en horas de la noche del pasado jueves 21 de noviembre en la ciudadela universitaria.

Según explicó John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la U de A, al término de la marcha pacífica que se vivió en el marco del Paro Nacional, se presentó una situación de orden público en inmediaciones de la calle Barranquilla. A raíz de esto, una desmesurada cantidad de personas ingresó a las instalaciones de la universidad.

En medio del ingreso masivo de personas a la universidad se dañó la reja de seguridad de esta. Sin embargo, el rector aclaró que fueron los mismos estudiantes que se encontraban en la marcha, los que ayudaron a cuidar las instalaciones de la institución para que la situación no pasara a mayores.

El rector también aclaró que no se dieron saqueos en la biblioteca, laboratorios u oficinas. Manifestó que tras dar un recorrido por las instalaciones no se evidencia ningún tipo de daño material, desmintiendo así las falsas noticias que se viralizaron en redes sociales.

A pesar que no se registraron daños a las instalaciones, el rector lamentó que una vez más la universidad se haya convertido en un “campo de batalla” y aseguró que estas situaciones no se pueden seguir presentando. De igual forma, aclaró que en ningún momento ingresaron a la Ciudadela Universitaria uniformados del Esmad:

“En ningún momento el Esmad ingresó a la Universidad, por razones que yo quiero poner en consideración (…) lo que nosotros siempre hemos dicho es que este (la universidad) no puede seguir siendo el escenario para ese tipo de enfrentamientos y por su puesto nosotros en esas circunstancias no autorizamos el ingreso del Esmad porque creemos que eso no previene, ni corrige, no evita y por infortunio lo que haría sería agravar la situación”, explicó el rector.

Por otro lado, John Jairo Arboleda aclaró que no hubo ningún homicidio al interior o a los alrededores de la universidad con relación a la situación de orden público. Reveló que sí hubo una persona lesionada que fue atendida y trasladad a un centro médico por parte de la Personería de Medellín.

Finalmente, el rector manifestó que se debe hacer una revisión en la infraestructura de la Universidad para corroborar que no haya ningún elemento peligroso para la comunidad académica, por lo tanto, cuando esto se realice se abrirán normalmente las puertas de la ciudadela universitaria. Indicó que espera que esto sea este mismo sábado 23 de noviembre.