VIDEO: Ni Amparo, ni Valerie, fue “Beyoncé” la que se robó el show en el segundo capítulo de ‘Yo me llamo’

Las audiciones de ‘Yo me llamo’ están en su primera etapa y ya se vieron los primeros personajes que dejaron de una sola pieza a los jurados, pero no por su talento, sino por lo particular de su performance.

Al aspirante no le sirvió haber cocido a mano la bata blanca con la que se presentó, que según Amparo parece “salida del manicomio”. La canción elegida fue la gran “Halo“, una de las más exigentes de la “Queen B”, y no necesitó sino la primera estrofa para que Escola y Grisales apretaran el botón de la estrella roja.

“¿Desde cuándo crees que te pareces a Beyoncé?”, le preguntó amparo al participante, quien atinó a decir la frase de la noche: “pues yo con los audífonos canto igualito”. Luego Jessi Uribe pidió que lo dejaran cantar otra vez y volvió a interpretar la canción sin atinarle a una sola palabra en inglés (quizás solo el “you” desafinado que se le escucha al final).

“Beyoncé” no pasó a la escuela, pero sí pasó a la historia del programa como una de las audiciones más graciosas e inolvidables, que hasta terminó con la “bata levantada”.