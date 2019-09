VIDEO: Nacho Vidal pudo tener sexo con 101 mujeres, pero al grabar con 25 se ¡DESMAYÓ!

El actor porno Nacho Vidal le confesó a ‘Juanpis González’, el personaje del humorista Alejandro Riaño, que pudo grabar una escena sexual con 101 mujeres, pero e otro momento terminó desmayado cuando estuvo con tan solo 25.

Fue en uno de los segmentos que acostumbra hacer ‘Juanpis’ en el que Nacho, como invitado, confesó esto que le sucedió en su carrera como actor porno. Vidal declaró que ha sido capaz de sostener relaciones sexuales con 101 mujeres durante cuatro días sin problema alguno, sin embargo, una vez intentó grabar en una sola sesión encuentros con 25 y terminó tirado en el piso sin nada más que dar.

Esto sucedió porque “era un niño, era un cachorro” y decidió tener relaciones con su novia antes del rodaje. “Ella me decía ‘No puedes, no puedes. Que ahora viene Rocco y tienes que ir a hacer una escena con 25 mujeres’. Y yo le digo ‘¿cómo que no puedo?, claro que puedo’. Claro, el macho”, afirmó el actor.

La escena que tuvo que grabar fue con la también famosa actriz ‘la Chicholina’ y fue así: “la escena era el cumpleaños de una de las chicas y yo era el regalo… Aparece el regalo y cojo toda la comida y con el mantel lo regué todo y comencé a poner a hembritas encima de la mesa. Entonces era una y otra, una posición vaginal y una posición anal con cada una de ellas. Eran las 25 y estuvimos como unas 7 horas… Cuando era el final de la escena, me dicen: ‘Te tienes que venir’… Además, era como la gran escena y todo el mundo esperando la gran corrida, y claro, yo había tirado por la mañana, entonces me tuve que venir, y como ya me había venido por la mañana, la venida fue esta (gesto de escupir). Y fue así, nada. Me mareé, ya tantas horas, me desmayé. Me caí. Y nada, acabó la escena, me llevaron al hotel, y llegó al hotel y estaba mi novia en la habitación y me la ‘piché’ otra vez”.