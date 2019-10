VIDEO: ¡MUY MELOSOS! Se vieron Silvestre Dangond y Ana Del Castillo en pleno concierto

Los vallenateros Silvestre Dangond y Ana Del Castillo se mostraron muy amorosos en el pasado concierto en el que compartieron tarima. Se dieron picos y abrazos “hasta pa’ vender”.

Silvestre y Ana tienen la característica de ser muy cariñosos con sus allegados y con sus fans, pues no escatiman a la hora de expresar su amor con abrazos, besos, sonrisas y demás, por eso, no se hace raro que cuando se junten también lo hagan, sin embargo, no deja de verse demasiado comprometedor, más cuando buscan oportunidad de hacerlo.

Así se vio en medio de un concierto en Barrancas, La Guajira, en el que cantaron unas canciones juntos para la sorpresa de muchos y se tomaron un momento para hacerse fotografías, espacio en el que Dangond le dio picos hasta en los hombros a Ana y ella muy feliz seguía abrazando al cantante muy cómoda con lo que estaba sucediendo.