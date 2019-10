VIDEO: Mr. Black y Kevin Flórez están de pelea en Instagram por canción que hicieron juntos y al parecer no saldrá

El champetero Mr. Black ha decidido arremeter en Instagram contra su colega Kevin Flórez por una canción en la que colaboran juntos, pero que por decisiones que aún no son claras no saldrá al público. Flórez no se quedó callado y respondió.

Al inicio del clip que publicó Mr. Black en su perfil oficial de Instagram se escucha parte de la canción “mi cama”, en la que supuestamente colaboran los dos. Acto seguido el champetero le dice a sus seguidores que vayan a la cuenta de Kevin y le pregunten por qué no va a salir la canción, pues a él ya le da pena decirle a sus fans que el sencillo estará disponible en una fecha determinada y que no se cumpla.

Además, no contento con eso, Mr. Black le dice a Flórez que podrá denominarse como “el presidente de la champeta”, pero que él mismo es “el papá de los pollitos” y que “no está pa jugar con carritos con la música”.

Por su parte Kevin se ve muy sorprendido por las declaraciones de “Black” y respondió con un clip similar pidiéndole al esposo de Yuranis León que se ponga de acuerdo con las fechas de lanzamiento y le deja claro que si él es “el papá de los pollitos”, Flórez es “el pollito que no te deja dormir”.