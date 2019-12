VIDEO: Miss Francia y Miss Malasya, las ¡CAÍDAS! del Miss Universo 2019

Las preliminares de Miss Universo 2019 dejaron a dos candidatas en el suelo: Miss Francia y Miss Malasya, quienes fueron víctimas de una pasarela extremadamente resbalosa.

Ya se llevaron a cabo las pasarelas preliminares de Miss Universo 2019 donde las 90 candidatas aspirantes a la corona desfilaron en traje típico, traje de baño y vestido de gala para empezar a deleitar a los jurados y al público.

Sin embargo, hubo dos caídas que opacaron la pasarela. Fueron las representantes de Francia y Malasya, Maëva Coucke y Shweta Sekhon, quienes terminaron en el piso y todo porque el suelo estaba muy liso, al punto de que un integrante del equipo organizador tuvo que subir con un trapeador a mejorar el asunto, porque ya se venían las 90 niñas en carrusel y no querían ver a una caída dominó a dos días de la gala de coronación.

Hubo otras reinas que también resbalaron, pero no cayeron.

Another 1!! First si France now ni Malaysia!! #MissUniverse pic.twitter.com/ckL04krX1k

— QUEEN HELLA GANADOS 👑 (@ThorHela) 7 de diciembre de 2019