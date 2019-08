VIDEO: ¡MISÓGINO Y HOMOFÓBICO! Español grita e insulta a una mujer y una pareja gay en pleno bus

El hombre de nacionalidad española fue grabado insultando y gritando a una mujer y a una pareja de hombres durante un recorrido en bus en Islas Canarias.

Al hombre en cuestión, que aún no se le ha descubierto su identidad, se le ve totalmente alterado montado en su silla insultando y gritando a los pasajeros de los puestos de atrás, una pareja de chicos que defendían a una mujer que estaba siendo víctima de comentarios misóginos por parte del este señor.

“¿Me estás escuchando? Tengo dos hijos, para que me vengas así, tengo ojos y miro a las personas, miro a las mujeres, no soy maricón… no te confundas, pedazo de maricón, no te confundas porque te pego un tojo (puñetazo) en el hocico y entonces sí voy para la cárcel”, aseveró el victimario incomodando al resto de pasajeros, quienes tuvieron que pedirle que se sentara en su asiento, pues se exaltó aún más cuando alguien le dijo que “una persona con hijos no dice cosas como esas”, palabras que enfurecieron del todo al tipo.

La pareja de hombres todavía no han logrado poner la denuncia por comportamiento homófobo porque no se ha logrado conseguir la identidad de este hombre, sin embargo, los videos de Twitter donde se ve la agresión ya han sido compartido más de 36 mil veces.