VIDEO: “¡ME LLAMO KATE!”, le dice sulfurada Kate del Castillo a periodista que le dijo “amor”

La actriz Kate del Castillo se sulfuró y explotó en el aeropuerto de Ciudad de México cuando fue abordada por unos reporteros y uno de ellos la llamó “amor”.

En el video que le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales se ve cuando la actriz paró en seco al reportero que le empezó a hacer una pregunta con la palabra en cuestión. “Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado con esta situación…”, alcanzó a decir el periodista cuando Kate le arremete con voz fuerte y contundente de la siguiente forma: “No me digas amor, me llamo ¡KATE!, dime Kate, no soy tu amor, no me digas amor, nunca, nunca”.

Después de despachar al reportero, Kate siguió su camino hacia la camioneta que la esperaba y no respondió más preguntas que le estaban haciendo, más que todo sobre su relación con el gobierno mexicano, luego del escándalo que la involucró a ella laboral y sentimentalmente con el narcotraficante ‘El Chapo’ Guzmán.