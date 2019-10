Video: Mateo Carvajal esta ‘matado’ con la sonrisa de su pequeño Salvador

Mateo Carvajal no cabe de la felicidad con cada día que pasa junto a su hijo Salvador, así lo ha demostrado con la mayoría de sus publicación en sus redes sociales donde el pequeño es protagonista.

Precisamente una de las últimas publicaciones del exparticipante del Desafío muestra la cara de felicidad del pequeño mientras su padre le hace cosquillas.

El carismático video fue acompañado con un sentido mensaje: “¡Tu cara de felicidad!, cuando eso me pasa me invade una fuerza incontrolable de algo muy grande que no puedo explicar, pero si me entienden?”.