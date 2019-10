VIDEO: Martín de Francisco ¡SE CASA! Y Santiago Moure no va a asistir al matrimonio

Así lo dejaron saber al final del capítulo 83 de ‘La tele letal’, en el que Martín de Francisco le preguntó a su compañero de programa Santiago Moure por qué no iba a asistir a su matrimonio y este le respondió que por ¡MIEDO!

“La próxima semana no va a haber programa porque es festivo y porque, es una noticia triste, ‘el Novio de Colombia’, Martín de Francisco se nos casa. Así que todas sus admiradoras, ancianas y mujeres que son enfermas, ya busquen por otro lado porque se nos casa este señor”, dijo Santiago al final del segmento.

Martín le preguntó por qué no iba a ir y Moure atinó a decir que le dan miedo los matrimonios, “en cambio me fascinan los velorios, si me invitaras a tu velorio, iría, te lo aseguro”, afirmó Santiago y añadió que aún le debe el regalo del primer matrimonio, entonces lo acumulará con este segundo.

Cabe recordar que Martín estuvo casado con la actriz y cantante Verónica Orozco y que no se conoce la identidad de su nueva esposa.