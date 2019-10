VIDEO: Marilyn Patiño se sintió ¡DISCRIMINADA! en pleno rodaje por su embarazo

La actriz Marilyn Patiño le contó al programa ‘Lo sé todo’ que se sintió discriminada en el último rodaje que participó por estar en estado de embarazo.

En el segmento de chismes la actriz le contó a los presentadores que ella nunca informó que estaba en estado de gestación, pues solo iban a ser 17 días de rodaje y todavía no se le notaba la barriga de embarazo. “Siento que si hubiera dicho que estaba embarazada desde el principio, no me hubieran dado el personaje”, afirmó la intérprete.

Marilyn cree que el estar en embarazo es parte de la intimidad de cada persona y confesó que sentía una “mirada acusadora” de algunos que estaban “bravos” con ella por no haber notificado que estaba embarazada. Además, aseveró que siente que ya no puede hacer casting por el solo hecho de estar esperando su segundo hijo y afirma que “si hay maquillaje para el que se quema, para el que le salió el grano, los engordan, los adelgazan, por qué no se puede esconder una barriga”.