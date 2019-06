VIDEO: Maluma quería inmortalizar un ‘fantástico’ momento durante su gira en Europa pero fue ‘presa’ de las burlas en redes sociales

El reguetonero paisa Maluma quiso compartir en redes sociales un momento importante de su gira en Europa, pero el clip ha desatado burlas y comentarios gracioso en los que se destaca el de J Balvin y Luis Fonsi.

El video fue grabado mientras Maluma se baja de un vehículo con unas chancletas de color blancas, una pantaloneta de seda color negra, una camisilla blanca y una bata de marca Versace con su nombre escrito en la parte de atrás, en el que trata de parecer ‘casual’ como si nadie lo estuviera grabando mientras tomaba el vuelo en su avión hacia Marruecos.

Los artistas no tardaron en comentar, “Natural normal cómo si nadie grabara uffffffff”, escribió J Balvin. “Así mismo me monté hoy en el UberX esta mañana y me robé el bathrobe del hotel”, expresó Luis Fonsi.

La publicación ya cuenta con más de 14 mil comentarios y casi llega a las 4 millones de reproducciones.