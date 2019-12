Video Lyric de Dua Lipa fue hecho por un ¡COLOMBIANO!

La cantante Dua Lipa está sacándole todo el provecho que puede a su nuevo sencillo “Don’t Start Now” y le hizo video lyric de la mano del colombiano Rafael Pérez.

Dua Lipa volvió al ruedo musical en 2019 con este nuevo sencillo que ya puso a bailar a medio planeta y obviamente muchos quisieron aprender su letra, por lo que la británica quiso hacer un video especial para ayudar a sus fans con el karaoke de su canción.

Para ello se unió al productor y director colombiano “Rafatoon” (Rafael Pérez) quien ya ha trabajado con importantes nombres como Santana y Buika (Vídeo de “Breaking down the door“), Gary Clarck Jr (Como “Together“), Celine Dion (Video lyric de “Flying on my own“), Shawn Mendez y Camila Cabello (Vídeo lyric de “Señorita”) y Sofia Reyes, Anitta y Rita Ora (Vídeo lyric de “R.I.P.“) entre otros importantes nombres de la escena musical global.

Aquí le dejamos el video para que cante a todo pulmón “Don’t Start Now” de la hermosa Dua Lipa.