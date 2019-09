VIDEO: Luisa Fernanda W sí se ha operado y estas son las cirugías que se ha hecho

La instagramer Luisa Fernanda W se confesó y le aclaró a sus seguidores cuántas cirugías estéticas se ha hecho, pues muchos suponen que tiene un montón y la verdad es que solo tiene dos.

Luisa decidió someterse al juego de preguntas en Instagram que muchos hacen, pero con la variación de que sus seguidores le tenían que contar lo que suponen de ella para que sea ella misma la que les confirme sus sospechas. Una de esas fueron las cirugías plásticas que supuestamente se ha practicado y muchos piensan que son varias, sin embargo ella les mostró un video cuando no tenía ninguna y aclaró cuántas se ha practicado. “Las únicas dos cirugías que me he hecho son la nariz y los senos… La verdad no tengo ningún tapujo con las cirugías, el día que me quiera hacer una se las cuento y si quieren les recomiendo mi cirujano”, confesó Luisa.

Otro de los temas que confirmó es su “noviazgo” con Pipe Bueno y dijo que ¡NO! No son pareja y si en algún momento deciden serlo, ella misma lo va a contar. Además, también se refirió a si ha olvidado a Legarda y también dejó claro que “las personas valiosas y las que uno ama nunca se olvidan, simplemente el ciclo de la vida continúa y a mí me toca continuar, no tengo opción”.