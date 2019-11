VIDEO: ¡LO SAQUEARON! Sujetos asaltaron casa de Evo Morales tras su dimisión

En un video difundido por la cadena Bolivisión quedaron registradas las acciones de encapuchados que entraron a la casa del ex mandatario y cometieron actos vandálicos.

Un grupo de personas sin identificar aún, logró ingresar a la casa del ex mandatario Evo Morales tras hacer pública su renuncia del puesto, y aprovecharon para hacer destrozos en el lugar. Los daños van desde muebles destrozados, enseres quebrados y palabras con insultos al ex canciller escritas en las paredes.

WATCH: Protesters have entered and ransacked the home of former Bolivian President Evo Morales pic.twitter.com/1W78z2ReZu

— BNO News (@BNONews) November 11, 2019