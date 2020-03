VIDEO: “¿Lanzar o no lanzar ‘Colores’?”, le pregunta J Balvin a sus seguidores

El reguetonero J Balvin está al tanto de la situación actual del mundo y por eso se pregunta si es pertinente lanzar (o no) su nuevo disco “Colores”.

Con un video en su cuenta oficial de Instagram Balvin saludó a su “gente” y explicó que en medio del caos que ha generado el coronavirus se estaba preguntando si lanza o no su nuevo disco. “¿Tienen la vibra para escuchar ‘Colores’ o no? No sé… ¿Cómo se sienten, paramos el álbum y esperamos que pase todo esto o salimos con él?”, preguntó el cantante.

Este clip estuvo acompañado de su respectiva historia de Instagram con una encuesta, en la que el 96% respondió que sí quiere que se lance el álbum el próximo 20 de marzo. Además los comentarios en la publicación eran, en casi su totalidad, positivos y afirmativos a la cuestión.

Luego de esto, el mismo Balvin trinó en su perfil oficial lo que sería la confirmación de que el lanzamiento sigue en pie: “El mundo necesita colores en estos tiempos grises”.