VIDEO: ‘La Segura’ recuerda cómo fue que terminó con dos balazos en su cuerpo

La influencer Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, recordó en el programa de chismes ‘La Movida’ cómo fue que terminó con recibiendo dos balazos y todo por culpa de los celos de la amante del primer novio que tuvo.

Hace seis años, Natalia se montó a un carro y de un momento a otro recibió dos impactos de bala. “Uno me entró por el hombro y el otro por el lado del seno. Cuando sabes que has hecho algo malo, cuando debes algo, dices ‘me lo busqué, pero cuando sabes que no has hecho absolutamente nada, que no entiendes la situación, que no sabes por qué está pasando eso, hay mucha más impotencia y dolor”, declaró la influencer en el programa.

Natalia contó que la mujer implicada en el caso tuvo una relación durante tres años con el novio que Segura tenía en esa época. “La señora no era un pan de Dios… igual yo en mi corazón la perdoné”, confesó.

Los médicos le dijeron a ‘La Segura’ que no iba a volver a caminar y durante tres años necesitó ayuda para movilizarse y hasta tuvo que usar pañal para hacer sus necesidades, sin embargo, ocurrió el milagro y ahora, aunque con secuelas, puede seguir su vida con tranquilidad.