VIDEO: La “respuesta de reina” de ‘El Mindo’ en Instagram

El youtuber ‘El Mindo’ fue el hazmerreír de las redes sociales con la insólita respuesta que dio en un juego de preguntas en Instagram.

Varios famosos se han dejado seducir por el juego de preguntas de Instagram y esta vez ‘El Mindo’ se le midió a responder algunas automáticas que genera la aplicación.

Una de esas fue “¿si fueras el último ser humano en la tierra qué harías?” y lo primero que atinó a responder el caleño fue: “reproducirme para que hayan muchos minditos en la tierra”.

Seguramente en ese momento ‘El Mindo’ no se percató de que sería el único hombre en la tierra y sin una mujer no podría reproducirse, a no ser de que él haya descubierto la forma de hacerlo solo.

Lo único que sabemos es que ‘La Segura’ sí captó lo absurdo de la respuesta y le dijo a ‘Mindo’: “ay tan idio… ¡Ay no!”.