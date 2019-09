VIDEO: La Gorda Fabiola se cansó de los “estafadores de mie#&@” y los denunció en Instagram

La humorista Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gorda Fabiola’, se cansó de que la insulten y la regañen por malteadas milagrosas que estafadores están promocionando con su imagen sin autorización alguna.

‘La Gorda Fabiola’ dice que el tema la tienen “jorra, como decimos en la costa”, y por eso decidió hacer un video que publicó en su cuenta de Instagram para contarle a la gente de frente cómo fue que adelgazó y así ponerle un “tatequieto” a los delincuentes que están engañando a las personas con productos “milagrosos” que no funcionan y que la comediante nunca ha consumido.

“Adelgacé por una cirugía bariátrica, mis médicos bariátricos hicieron todo lo posible y lo lograron, me curaron la diabetes y logré esta figura que hoy en día tengo… Nada de malteadas ni pastillitas ‘milagrosas’; lean muy bien, no me insulten por eso, aunque no los culpo. Y dejen ustedes, los estafadores, de coger las fotos que publico en las redes para poder armar esta historia mentirosa”, declaró Fabiola y arremetió con un “¡estafadores de mierda!”.