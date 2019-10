Video: La curiosa razón por la que Claudia Bahamón quiere dejar de seguir y ‘¡MATAR!’ a Andrea Serna

Claudia Bahamón no pudo aguantar más y confesó, a modo de sarcasmo, que dejará seguir a su amiga Andrea Serna, incluso afirmó que “la quiero matar”, todo porque ella confesó que no necesita seguir una dieta para bajar de peso y cuenta con cejas pobladas por genética.

Todo comenzó cuando la presentadora de ‘El Desafío’ respondió varias preguntas en su cuenta de Instagram, entre las cuales se encontraban cual dieta seguía para bajar de peso y cómo mantiene las cejas tan pobladas.

Andrea respondió que pesa 60 kilos, pero para ‘El Desafío’ tuvo que aumentar de peso, algo difícil por su contextura, rematando que no tiene una dieta para bajar de peso porque su preocupación es la contraria: siempre está en la “búsqueda de unos kilitos de más”.

Sobre sus cejas respondió que naturalmente son pobladas e incluso que se le juntan en el centro, confesando que nunca uso ningún tratamiento para esto.

Antes estas respuestas Claudia se sintió ‘indignada’ y se desahogo con un video publicado en su Instagram.

“Quiero decirles anticipadamente que la quiero dejar de seguir (mentira) y que la quiero matar”, arremetiendo contra su amiga y agregando que “ella está triste de que ha bajado tres kilos… ella no sabe lo que es una dieta. Ella solo piensa en subir, mientras uno piensa en bajar”.

Agregando finalmente que “mientras yo me quiero rellenar y pintar un poquitico por dentro porque yo cada vez me quedo más calva de ceja ella dice: ‘es que a mí se me juntan hasta en el centro’. Andrea Serna, váyase a dormir”.