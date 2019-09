VIDEO: ‘La Chilindrina’ se pronuncia sobre la muerte de su esposo

María Antonieta de las Nieves, actriz que interpretó a ‘La Chilindrina’, entre otros personajes creados por Chespirito, se pronunció por primera vez sobre la muerte de su esposo, el locutor Gabriel Fernández.

Fue el programa Un Nuevo Día el que mostró el clip de ‘La Chilindrina’ dando las declaraciones, en las que se puede escuchar lo siguiente: “Hoy mi vida ha dado un cambio total. El amor de mi vida se me fue, no sé qué más puedo hacer y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien lo que haré. Buscar para qué quiero vivir, si quiero seguir viviendo o no, si me voy al extranjero o no”.

Gabriel fue internado en un hospital con un cuadro de neumonía y el pasado domingo 15 de septiembre se conoció la noticia de su muerte a sus 85 años. Fernández también estuvo dentro del universo del ‘Chavo del 8’, pues era la voz de los intros de este y otros shows de Chespirito.