VIDEO: Kevin Spacey resurge con un mensaje ¡TERRORÍFICO! de Navidad

El actor Kevin Spacey tiene al mundo atónito con su mensaje de Navidad, que más que un video de buenos deseos, parece una declaración malévola.

Spacey tuvo que exiliarse por los escándalos de acoso y abuso sexual que recaían sobre él, hechos por hombres que hoy están muertos. Dos de ellos se suicidaron y el último lo hizo el pasado 25 de diciembre, día en el que Kevin volvió a la vida pública con un mensaje navideño espantoso.

“Mátalos con bondad” (“Kill them with kindness“) se titula el video del oscarizado, en el que asegura que obviamente iba a aprovechar la Navidad para saludar al mundo y que ha invitado a sus fans que la próxima vez que “alguien haga algo que no les gusta, pueden ir al ataque, pero también pueden aguantar el fuego y hacer lo inesperado, matarlos con bondad”.