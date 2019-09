VIDEO: Kevin Flórez confesó que casi queda “en quiebra”

El cantante Kevin Flórez le confesó a ‘La Red’ cómo fue que cayó en deudas económicas muy fuertes y cómo logró salir de ellas.

Flórez le contó su historia al programa de chismes del canal Caracol y confesó que cayó en ese momento porque era muy joven para el éxito que tuvo. “A mí me ardía la billetera. La gente me llamaban de Europa o de Estados Unidos y me decían que les gustaba mi música. Yo era un muchachito que no entendía lo que pasaba”, declaró Kevin al programa.

“Yo me metí en tantas deudas que no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo me fui para mi finca y me puse a llorar. Por un año deje de sonar y se bajaron mis presentaciones”, dijo el champetero, quien recurrió a su padre, el que le aconsejó cómo podía salir de ese hueco y así logró sacudirse lo malo para volver a hacer música.