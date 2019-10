En la cabeza de todos quedó plasmado el look clásico que lucía Katy Perry con su cabello negro y largo en su inicios, esto hasta que decidió pasar por el peluquero, tinturarlo de rubio platinado y contárselo bastante, un cambio que los fanáticos no parecieron aceptar mucho, ahora vuelve a estar irreconocible con un nuevo aspecto más sencillo y natural con el que apareció en el lanzamiento del video de su último single ‘Harleys In Hawaii’.

A pocos días de lanzar la portada de su próximo álbum la artista compartió en su cuenta de Instagram varias fotos con un cabello largo, de un rubio más natural, un maquillaje menos cargado, jeans y una chaqueta de cuero, un look que algunos están comparando con el de Christina Aguilera.

Para algunos la cantante está irreconocible, pero tras la primera impresión su nuevo look ha generado buenas impresiones, alejado de su anterior estilo, más relajado y universal, como si fuera una chica que cualquiera pudiera encontrarse en la calle, un aspecto que está conectando más con sus fanáticos.