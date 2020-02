VIDEO: Julián Román desmiente que Caracol y RCN lo vetaron como actor

El actor Julián Román aprovechó su participación en el show del polémico personaje ‘Juanpis González’ para desmentir el supuesto veto que le habrían puesto los canales Caracol y RCN.

Julián fue uno de los primeros entrevistados por ‘Juanpis’ en 2020 y ha sido una de las mejores entrevistas que ha realizado el polémico personaje del humorista Alejandro Riaño, pues la conversación rondó temas álgidos y con toda la naturalidad y fluidez del caso.

Tanto así que el mismo Julián pudo desmentir el rumor que ronda desde hace varios meses que dice que los canales privados Caracol y RCN lo habían vetado debido a su posición política mayoritariamente a favor del paro nacional, pero la verdad es otra.

“¡Fue muy divertido! Me escribían o salió en redes que me habían vetado de RCN y de Caracol, pero realmente hace 11 años no trabajo con esos dos canales. Entonces, no creo que la diferencia sea esa”, afirmó el actor sobre el tema y dejo claro que ha trabajado siempre con productoras y algunos de los productos donde ha actuado los han comprado estos canales para emitirlos.

La respuesta se puede ver desde el minuto 24:11.