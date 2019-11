VIDEO: Jhogy Style nos trae más música con “Si me besas”

El cantante paisa con raíces cartageneras Jhogy Style volvió a su esencia costera para este nuevo tema: “Si me besas”.

A Jhogy lo veníamos viendo con looks perfectos para un clima frío y alto, pero en el video de su nueva canción “Si me besas” nos mostró su faceta más caribeña, con una melodía que invita a pasarla de lo lindo en la playa y por qué no, pedir ese beso que queremos desde hace rato de la persona que nos gusta.

El cantante estuvo con nosotros en nuestro estudio de Minuto 30 y nos contó cómo fue reencontrarse con sus raíces cartageneras y combinarlas con su estilo antioqueño, para seguir cultivando éxitos en su carrera que ya acumula una participación en un reality y un acompañamiento genial al lado de grandes de la industria.

Aquí todos los detalles en nuestra entrevista: