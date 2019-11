VIDEO: Jessi Uribe la sigue embarrando en ‘Yo me llamo’ y sus compañeros jurados lo siguen educando

El cantante de música popular Jessi Uribe no ha logrado expresarse del todo bien siendo jurado de ‘Yo me llamo’ y sus compañeros César Escola y Amparo Grisales han tenido que educarlo para que no diga palabrotas durante el programa.

Ya han sido varias las ocasiones en las que César y amparo han tenido que corregir a Jessi por decir palabras indebidas mientras hace las devoluciones a los participantes del reality. Esta vez sucedió luego de la presentación del imitador de el Puma y cuando le tocó el turno a Uribe afirmó que le gustaba mucho su imagen y resaltó sus cejas.

“A mí me gusta verlo. Esas cejas así, parece que le fuera a dar a uno en la jeta”, afirmó Jessi y de inmediato Amparo le recriminó preguntándole qué le pasaba, a lo que Uribe respondió que a veces se le sale el santandereano. “Educando a Jessi”, atinó a decir Grisales después de todo y al final tuvo que llamarle la atención al cantante de música popular (otra vez) porque la estaba interrumpiendo mucho.