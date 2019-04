Video: Iván Zuleta le salió adelante a las personas que lo critican por su físico, “eso no es de hombres, abran el ojo”

El acordeonero Iván Zuleta le salió adelante a las personas que lo critican por su físico luego de perder alrededor de 30 kilos tras una operación gástrica y les contestó por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram donde aseguró que se encuentra feliz y bien de salud.

El músico se realizó dicha operación debido a que ya estaba presentando problemas de salud y además se estaba agotando rápidamente durante sus presentaciones en vivo.

Zuleta compartió en el video algunos comentarios que ha recibido: “que estoy flaco, que parezco una menudencia, que los cachetes que ya no estoy bonito, que era mejor gordito”, además aclaró que “eso de decirle bonito o feo a otro macho, eso no es de hombres, ¡abran el ojo!. A mi la flacura no me molesta, porque yo sé para qué me operé”.

De esta manera dejó claro que se encuentra con buen estado de salud y, contrarió a los comentarios malintencionados que recibió, está contento consigo mismo y con su situación actual.