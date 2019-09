VIDEO: Iván Zuleta bromea y le pide Bienestarina al Bienestar Familiar por ¡FLACO!

Así se puede ver en el video que publicó Blogvallenato en su cuenta de Instagram, en el que se ve al mismo cantante Iván Zuleta haciendo la petición, pues dice estar muy delgado.

Alguien que lo acompaña en su cena le pregunta: “Oiga, señor, usted por qué es que no engorda, si usted come tanto” y el cantante de vallenato le responde: “no sé para dónde se me va la comida, yo como pizza, ve los sándwiches que me esperan”, después de tomarse un sorbo de gaseosa.

Lo más chistoso es que después Iván arremete de forma cómica diciendo: “definitivamente el Bienestar Familiar va a tener que darme bienestarina”. Zuleta afirmó hace unos meses en una entrevista que se había sometido a un ‘sleeve‘ gástrico, es decir, que le quitaron parte de su estómago, y que gracias a eso se debía su nueva figura delgada.