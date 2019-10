VIDEO: Hijos de José José le dan un ultimátum al imitador colombiano que dice ser hijo del fallecido cantante mexicano

La novela que ha sido el fallecimiento del legendario José José sigue teniendo capítulos con mucho drama y ahora el protagonista es el imitador Brian Álvarez, quien dice ser hijo del fallecido y José Joel Sosa, el primogénito del cantante mexicano, no aguantó más y amenazó al colombiano con una demanda.

Desde que Brian se hizo famoso en el reality ‘Yo me llamo’ se armó un revuelo gigante, pues el imitador aseguró que era hijo legítimo de José José. La prueba de ADN desmintió esa versión, pero Brian no creyó en el resultado y siguió diciendo que era sangre de su sangre.

Con el fallecimiento del mexicano, Álvarez ha expresado su dolor y volvió a decir que era su hijo, lo que colmó la paciencia de José Joel, quien arremetió contra el colombiano en una entrevista que concedió al programa ‘Sale el sol’. “Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley. Deja de estarte vendiendo como algo que no eres”, afirmó Sosa.

Además, José Joel se fue más a fondo en la pelea y amenazó con cosas peores. “Este muchachito insiste, insiste e insiste, entonces si no es por las buenas muchachito Brian, va a ser por las malas. Qué pena que tengamos que llegar a esto”, declaró. Por su parte, Marysol Sosa declaró que le da susto la obsesión de Brian con su fallecido padre y afirmó que esto le puede acarrear muchos problemas.