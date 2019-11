Video: “Hasta le di el apellido”: El drama de Luis Alberto Posada con una hija que le metieron, pero que no es de él

El cantante de música popular Luis Alberto Posada, le contó al programa La Red, de Caracol, un duro drama que vivió hace un par de años, luego de que una mujer con la que estuvo le dijo que tenía una hija con el artista, pero tras muchos años, se enteró que no es de él.

Según lo indicó el artista en dicho programa, él conoció a una mujer en un concierto y comenzaron a salir, y en ese romance dicha persona quedó en embarazo. Ante la situación, Posada aseguró que ese bebé era de él “porque me lo decía de una manera muy segura”.

Sin embargo, cuando la bebé nació él no le encontraba algún parecido, por lo que comenzaron las dudas, aunque la mujer “quería hacerla ver muy parecida a mí”. Sobre la paternidad, Posada indicó que siempre respondió por ella, incluso, creyó tanto en que era su hija que “hasta le di el apellido”.

El tiempo pasó y Luis Alberto Posada seguía velando por el bienestar de la niña, sin embargo, luego de “ocho o nueve años, comenzó a martillar mucho y yo con la duda”, por lo que decidió, en 2012, realizarse una prueba de ADN.

“Cuando salió el veredicto final y me enteré que no era mi hija ahí sí ya corte radical la relación”, comentó el cantante al saber que no era su hija, sin embargo la mujer lo “buscaba para mirar si yo le seguía colaborando, pero no es debido y por qué tenía que seguir con la obligación”.

Incluso se realizaron una segunda prueba y volvió a salir negativa, por lo que él hizo quitarle el apellido a la menor, y ahí comenzó el drama, pues la mujer tiene el registro civil antiguo, donde se ve claramente que tiene el apellido del artista, y ella estaría utilizando, según Posada, eso para decir que sí es la hija de él, y por eso le pidió “a ella que tenga más cordura con esto, y si no le quiere decir la verdad a la niña que no se lo diga, pero que no enlode mi buen nombre”.