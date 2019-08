VIDEO: Hassam reapareció en Instagram y agradeció el apoyo recibido con su enfermedad y la muerte de su madre

El humorista Hassam realizó un video “En Vivo” en Instagram en el que mostró su actual estado de salud y agradeció por los mensajes de solidaridad que ha recibido en estos duros momentos.

“Quería darles las gracias a todas las personas que han estado comentando y enviando mensajes por las cosas que han pasado, que no han sido tan chéveres, pero que me han demostrado que hay mucha gente muy solidaria”, dijo Hassam en este video transmitido en la red social. También aseveró que muchos le han regalado remedios, datos e información para que pueda superar el mieloma múltiple que padece y que no faltó el que apareció “con sus estupideces”.

En la transmisión también dedicó un espacio para decir que su motivación son sus hijas y que el suceso de la muerte de su madre fue “durísimo… Se llamaba Blanca Lucía y siempre le mamé gallo con que el diminutivo de Lucía es ‘Lucha’, y ella era mi ‘Lucha’, porque mi mamá, si algo le tocó hacer en la vida fue lucharla, y se fue peleando. Ahora está descansando. A pesar de que hay un vacío enorme porque uno no supera las cosas de un momento a otro, y está muy fresco todo, tengo en el corazón que está muy tranquila, que descansa y que está orgullosa de lo que hemos hecho”, declaró Gerly Hassam Gómez Parra.

Esta fue una de las imágenes que publicó el comediante en su perfil oficial de Instagram haciendo honor a su madre fallecida: