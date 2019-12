VIDEO: Harry Styles prefirió comer esperma de bacalao a confesar cuál de sus canciones es sobre Kendall Jenner

El cantante Harry Styles y la modelo Kendall Jenner, amigos y exnovios, jugaron el ‘Spill Your Guts‘ del show de James Corden y el británico comió esperma de bacalao para no confesar cuál canción había escrito sobre ella.

El juego de ‘Spill Your Guts‘ (‘Si no respondes, lo comes’) del programa ‘The Late Late Show‘ es famoso por poner en aprietos a los famosos y usualmente los juega el anfitrión del show con su invitado. Esta vez lo jugaron las dos estrellas y la primera en responder fue Kendall.

Casi tiene que probar su plato en la primera ronda, pero al final respondió que de todos sus hermanos del clan Kardashian-Jenner, el mejor papá es Rob y le siguen Khloé, Kim, Kylie y Kourtney respectivamente.

Luego le tocó el turno a Harry de enfrentarse al esperma de bacalao y cuando Kendall le preguntó cuál canción de su nuevo álbum estaba inspirada en ella, Styles no tuvo más remedio que llevarse a la boca una rodaja del asqueroso plato, que al final terminó escupiendo en una cubeta.

Luego volvió a ser el turno de Kendall y ella prefirió tomar smothy de salmón a decir cuál era la súper modelo menos agraciada de todas y Harry confesó cuál fue el capítulo de ‘Keeping Up With The Kardashians‘ que se vio completo. En la última ronda Kendall no quiso confesar cuál fue la estrella más famosa en escribirle un mensaje directo en redes sociales y cuando Harry apenas escuchó que su pregunta tenía que ver con sus excompañeros de One Direction, se comió un escorpión gigante de agua.

Todo lo puede ver en el siguiente video: