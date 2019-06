Video: Fuerte encuentro entre Oscar Ruggeri y César Menotti por televisión aunque por distintos canales

Aunque ambos no se llegaron a ver cara a cara, protagonizaron un fuerte encuentro por televisión, por un lado César Luis Menotti, director de selecciones nacionales de Argentina quien concedió una entrevista al programa ‘Estudio Fútbol’ de TyC Sports, y se descargó contra Oscar Ruggeri, quien lo viene criticando por su gestión en la ‘Albiceleste’ y le respondió durante el programa ‘90 Minutos de Fútbol’ de Fox Sport con la misma agresividad.

El pleito comenzó con las declaraciones de Menotti cuando le comentaron que Ruggeri pidió su renuncia: “no me interesa la opinión de Ruggeri, estuvo 10 años comiendo asado en el predio de ezeiza, hoy es periodista, no tiene ningún peso que no sea ese, de vez en cuando es bueno agarrar algún libro, para ser cómico también hay que prepararse, por favor… pobre que haga su vida”.

Entretanto el periodista conoció esta declaraciones e inmediatamente le respondió con un monólogo de casi 10 minutos desde el otro programa; “son genios ustedes, leedores de libros, genios son, yo por ahí no leí tantos libros, pero te miro a la cara y te digo las cosas como son, no doy tantas vuelta, sos un maestro vos, nunca te equivocas”.

Agregando: “¿dijo que iba a comer asados a Ezeiza?, yo iba al predio y no tenía nada que ver con la Selección, pero iba al predio, me encantaba y voy a seguir yendo, me encantaría que una vez que vaya, vos estés, porque no estás nunca, porque sos un vago, manejas todo desde un bar”.

